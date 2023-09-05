القرعة بالكامل.. تعرف على مشوار الأهلي المصري والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية





أجريت الثلاثاء قرعة كأس العالم للأندية في نسختها 2023، حيث أسفرت القرعة عن مشوار ناري للنادي الأهلي في البطولة.

وتضم بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تُقام بشكلها الحالي لآخر مرة، 7 أندية هي اتحاد جدة باعتباره صاحب الأرض، والأهلي المصري بطل إفريقيا، ومانشستر سيتي بطل أوروبا، وأوراوا الياباني بطل آسيا، وليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، وبطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد حتى الآن.

الدور الأول

اتحاد جدة السعودي vs أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا

ربع النهائي

الأهلي vs الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا

كلوب ليون المكسيكي vs أوراوا الياباني

نصف النهائي

مانشستر سيتي الإنجليزي vs الفائز من مباراة كلوب ليون المكسيكي وأوراوا الياباني

بطل أمريكا الجنوبية vs الفائز من مواجهة “الأهلي vs الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا”

وستستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية 2023 لأول مرة في تاريخها، في الفترة ما بين 12 ديسمبر إلى 22 بالشهر ذاته.

وتُعد المملكة العربية السعودية، هي سادس البلدان التي تستضيف بطولة كأس العالم للأندية بعد البرازيل واليابان وقطر والإمارات والمغرب.

يذكر أن نادي ريال مدريد هو بطل النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب الهلال السعودي، بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة.

القاهرة 24