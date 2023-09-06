علا غانم:الجواز بشكل سريع فكرة غير سليمة





وجهت علا غانم رسالة للفتيات المقبلات على الزواج، ونصحتهم بضرورة معرفة بعضهم بشكل كبير، مؤكدة على أن الزواج بشكل سريع فكرة غير سليمة، قائلة:”نصيحتي للبنات يكونوا واثقين أنهم عارفين بعض بشكل كبير الموضوع مش من شهر ولا اتنين، لا فترة طويلة يقعدوا مع بعض”.

وأكدت علا غانم في تصريحات تليفزيونية لها أنها أخطأت عندما تزوجت بشكل سريع نتيجة للضغط عليها، مُضيفة: “غلطت وأخذت القرار وأنا كنت تحت ضغط فظيع اللي هو يلا نتجوز يلا نتجوز.. ومن كتر الضغط للأسف استسلمت وكان قرار خاطئ من أول يوم”. وأكدت علا غانم على أن الزواج بشكل سريع فكرة غير سليمة ولا صحية، مُعقبة: “نصيحتي لكل بنت خدي وقتك، وانتهي من دراستك ياريت وبعدين شوية صغيرين حتى لو سنة أو اتنين”.

يشار أن آخر أعمال الفنانة علا غانم السينمائية هي فيلم” أولاد حريم كريم”، الذي يعرض حاليًا في السينمات، وهو بطولة مصطفى قمر، بشرى، بسمة، داليا البحيري، خالد سرحان، يوسف عمر، فؤاد محسن، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داوود، وآخرون من النجوم، والعمل من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

بوابة الفجر