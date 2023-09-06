بونو: أمم أفريقيا أفسدت انتقالي إلى الريال





كشف المغربي ياسين بونو نجم الهلال السعودي، عن تلقيه لعرض من ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية.وانضم الحارس المغربي مؤخرا إلى الهلال، من إشبيلية، وقبل ذلك كان على رادار ريال مدريد، لتعويض إصابة البلجيكي تيبو كورتوا بالرباط الصليبي.

وقال بونو، خلال تصريحات للبرنامج الإذاعي الإسباني “El Pelotazo”: “نعم تلقيت عرضا من ريال مدريد، وكان أولوية بالنسبة لي”.وأضاف: “بطولة كأس أفريقيا المقرر إقامتها في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، عقدت الأمور، وانهارت الصفقة”.

وأفاد تقرير لصحيفة ديفنسا سنترال، الشهر الماضي، بأن ريال مدريد اشترط ألا يشارك بونو في أمم أفريقيا لإتمام الصفقة، وهو ما أكده الحارس ضمنيا الآن في تصريحاته.

ونجح بونو في الظهور بمستوى لافت خلال مشاركاته مع الهلال، حيث حافظ على نظافة شباكه أمام الرائد والاتفاق، وأنقذ عدة تصديات كبيرة خلال مباراة الكلاسيكو السعودي أمام اتحاد جدة، التي انتصر فيها فريقه 4-3.

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