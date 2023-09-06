إحنا جيل مؤدب.. رانيا محمود ياسين: بقالي 25 سنة متجوزة وأهلي نصحوني أحافظ على بيتي





كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، الصفات التي تعلمتها من أسرتها وزوجها الفنان محمد رياض، مشيرة إلى أنها متزوجة منذ 25 سنة، وتعلمت الكثير من الأمور من زوجها وأصبحت أهدأ كثيرًا عن السابق.

وقالت رانيا محمود ياسين خلال لقائها في برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا: أنا ومحمد رياض داخلين على 25 سنة متجوزين، وعشت معاه أكتر ما عشت مع أهلي لأني اتجوزته صغيرة.. واتعلمت منه أني ما أكشفش كل ورقي بسهولة، لأن هو بيحب يسمع أنا بحب اتكلم، واتعلمت منه أني اسمع وفي الآخر ابني قرار، وأني أهدى في مشاعري وما بينش كل مشاعري مرة واحدة، خاصة أن هو عنده تريث وهدوء وبيدرس الأمور، لكن أنا دايما مندفعة ومش بحب أضيع وقت في دراسة الأمور، وعندي روح المخاطرة.. هو ظبط لي الحتة دي إلى حتى ما، وبقيت بحاول أخلي كل شيء بالهداوة.

كما كشفت رانيا محمود ياسين الصفات التي اكتسبتها من أسرتها ووالديها الفنان الراحل محمود ياسين ووالدتها الفنانة شهيرة، قائلة: الحاجات اللي اكتسبتها من أهلي كتير زي حب البيت والأسرة واتوصيت على ده بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وطول الوقت معايا وشفت منهم حرصهم على البيت، وقالوا لي لازم تحافظي على بيتك وتخلي بالك.. وإحنا كنا جيل مؤدب وأهلنا لما بيقولوا حاجة يبقى هي دي الصح، عكس الجيل الحالي.

وأضافت رانيا محمود ياسين: خدت من أمي الخوف الزيادة علينا ومن بابا صفة اتقي شر الحليم إذا غضب، لأن والدي لما كان يتنرفز ما يتعرفش لأنه عنده حلم شديد وصبر على اللي قدامه وشخص لطيف ومتواضع بس ما تزعلهوش كتير لأنه بيكون صبر وبيدي فرص كتير، وأنا مش بنفعل بسرعة وبدي فرص كتير بس لما بقلب بكون وحشة أوي.

القاهرة 24