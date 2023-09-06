الشاعرة روضة الحاج: يتساقطونَ من شجرة العمر كالثمارِ الفاسدة مع أولِّ هبّة ريحٍ خفيفة الأصدقاءُ الذين لم يكونوا يوماً أصدقاءنا!!

نشرت شاعرة السودان الأستاذة “روضة الحاج” قصيدة جديدة على صفحتها الرسمية، وكانت السمراء روضة الحاج قد استقرت في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدم برنامج “ سفيرات المعاني” على قناة الشارقة الفضائية، حيث تستضيف مجموعة رموز الثقافة العربية.

كتبت روصة الحاج:

(يتساقطونَ من شجرة العمر

كالثمارِ الفاسدة

مع أولِّ هبّة ريحٍ خفيفة

الأصدقاءُ

الذين لم يكونوا يوماً أصدقاءنا!!)