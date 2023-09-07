تشكيل لجنة جذب استثمارات الوافدين بمروي





أصدرت المدير التنفيذي لمحلية مروي الأستاذة سمية حسين قراراً إدارياً بتشكيل لجنة جذب إستثمارات الوافدين بالمحلية برئاسة المدير التنفيذي ومقررية إدارة الإستثمار وعضوية إدارات الزراعة،المساحة، التخطيط والإعلام.

وتختص اللجنة برفع مقترح المواقع الإستثمارية وحصر الإستثمارات المصدقة غير المنفذة ووضع التدابير اللازمة لجذب المستثمرين وتهيئة الظروف الملائم للإستثمار بالمحلية.

ورحبت المدير التنفيذي خلال الإجتماع الأول للجنة بالمستثمرين الراغبين في الإستثمارات بالمحلية.

وأكدت المدير التنفيذي للمحلية في تصريحات (لسونا) أن المحلية تتمتع بالعديد من الفرص الإستثمارية الواعدة في المجالات المختلفة. وأن الإجتماع وجه بضرورة تسهيل وتسريع وتيرة إجراءات المستثمرين وإيجاد المواقع المناسبة لهم.

والعمل على تحديث الخارطة الإستثمارية الشاملة للمحلية وإشراك المصارف في عمليات التمويل بجانب تقديم مزايا تفضيلية تسهم في جذب المستثمرين.