لماذا يجب أن يفوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية هذا العام ؟

العالم في حالة ترقب .. من سيحمل الكرة الذهبية هذا العام؟

الثامنة لميسي أم الأولى لهالاند؟

كتب ميسي واحدة من أفضل قصص كرة القدم في كأس العالم.

جائزة رجل المباراة 5 مرات. أول لاعب على الإطلاق يسجل في دور المجموعات ودور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بكأس العالم.

كأس العالم لميسي هي اللحظة الأعظم له .. ولكن ليس فقط أدائه في قطر هو الذي يجب أن يجلب له البالون دور .. باريس سان جيرمان لم يفز بدوري أبطال أوروبا.

لكن 21 هدفًا و20 تمريرة حاسمة لناديه؟

هناك الكثير من لاعبي كرة القدم يقضون حياتهم المهنية بأكملها وهم يحلمون بأرقام كهذه، لك أن تتخيل أن البعض وصفها بأنها سنة سيئة .

فقط هالاند وكيليان مبابي ومحمد صلاح كان لهم مساهمات أكبر في الأهداف بأوروبا.

هالاند الحائز على الثلاثية فقط لديه فرصة لخطفها من ليونيل ميسي

لكن ركلة جزاء الأرجنتين في كأس العالم قد تجعل الكرة الذهبية تذهب إلى ميامي هذا العام!

جول اريبيا