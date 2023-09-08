بلدغة ميسي.. الأرجنتين تبدأ مشوارها نحو مونديال 2026 بفوز قيصري





فاز منتخب الأرجنتين بشق الأنفس على ضيفه الإكوادوري (1-0)، على ملعب مونومنتال، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وواصل النجم ليونيل ميسي تألقه وقاد الأرجنتين إلى الفوز الثمين بتسجيل الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 78 من ركلة حرة.

وتساوى منتخب الأرجنتين مع كولومبيا التي فازت على فنزويلا (0/1)، بينما تعادل منتخب باراجواي مع بيرو بدون أهداف.

سيطر منتخب التانجو على مجريات المباراة منذ بدايتها بفضل شراسة ثلاثي خط الوسط ماك أليستر ورودريجو دي بول وإنزو فرنانديز.

وضغط ثلاثي التانجو لاستخلاص الكرة، وفصل موزيس كايسيدو نجم إكوادور ورفاقه في خط الوسط عن مفاتيح لعب الفريق.

رغم الضغط العالي لأبطال العالم، إلا أن انطلاقات الثنائي إينير فالنسيا وبلاتا كانت مزعجة، إلا أن إيمليانو مارتينيز لم يتعرض لاختبارات حقيقية.امتد اللقاء ما يقرب من 4 دقائق وقت بدل ضائع، نجح خلالها منتخب التانجو في تأمين ال3 نقاط بعد فوز قيصري على ملعبه ووسط جماهيره، في انطلاقة مشواره نحو مونديال 2026.

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