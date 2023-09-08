إسبانيا تدك جورجيا بسباعية في تصفيات اليورو





حقق المنتخب الإسباني انتصارا عريضا (7-1)، خلال مواجهة جورجيا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وسجل لمنتخب إسبانيا، ألفارو موراتا (هاتريك) في الدقائق 22 و40 و66، وداني أولمو في الدقيقة 38، وسولومون كفيركفيليا (بالخطأ في مرماه) في الدقيقة 28، ونيكو ويليامز بالدقيقة 68، ولامين يامال في الدقيقة 77، بينما سجل جيورجي شاكفيتادزي لمنتخب جورجيا في الدقيقة 49.وبهذا الانتصار يرفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة الأولى، بفارق 6 نقاط عن المتصدر إسكتلندا (لعب مباراة أكثر)، بينما تجمد رصيد جورجيا عند 4 نقاط في المركز الرابع.

كووورة