نيمار ينتزع عرش بيليه التاريخي والبرازيل تفوز بخماسية





استهل منتخب البرازيل، مشواره في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بالفوز 5-1 على ضيفه البوليفي، فجر اليوم السبت.

وساهم نيمار في الفوز، ليعتلي منتخب بلاده القمة مبكرا، وتتضاعف فرحة نجم الهلال السعودي بالعودة للملاعب بعد تعافيه من إصابة في الكاحل.

سجل خماسية السامبا، رودريجو “هدفين”، رافينيا، ونيمار “هدفين” في الدقائق 24 و47 و53 و62 و93، بينما أحرز فيكتور أبريجو، هدف بوليفيا في الدقيقة 78.

واحتفل النجم البرازيلي نيمار، مهاجم الهلال السعودي، بلحظة تاريخية خلال مواجهة بوليفيا، فجر اليوم السبت بتوقيت جرينتش، في إطار الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز السامبا 5-1.وسجل نيمار الهدفين الرابع والخامس في شباك بوليفيا، لينتزع عرش الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل من الأسطورة الراحل بيليه.

وتقاسم نيمار مع بيليه، لقب الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 77 هدفا لكل منهما، قبل نجاح الأول في تسجيل هدفين أمام بوليفيا.ورفع نيمار رصيده إلى 79 هدفا في 125 مباراة بقميص البرازيل، علما بأنه بدأ مشواره الدولي في 10 أغسطس/آب 2010، تحت قيادة المدرب السابق مانو مينزيس.وكان آخر هدف دولي سجله نيمار، في شباك كرواتيا ضمن دور الثمانية لكأس العالم قطر 2022، في التاسع من ديسمبر/كانون أول الماضي.وبخلاف الإنجاز التاريخي، فقد اطمأن نيمار على جاهزيته، بعد غيابه عن الملاعب لنحو 7 أشهر بسبب إصابة في كاحل القدم، فرضت عليه الخضوع لعملية جراحية.وكان آخر ظهور رسمي لنيمار في مباراة فريقه السابق باريس سان جيرمان ضد ليون في الدوري الفرنسي يوم 19 فبراير/شباط الماضي.

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