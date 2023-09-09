فرصة السودان الواحدة أمام الكنغو – الفوز فقط





يواجه المنتخب الوطني السوداني نظيره الكنغولي مساء السبت بفرضة الفوز فقط. ويلف الغموض مصير المجموعة التاسعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، قبل انطلاق الجولة الأخيرة، بحكم تقارب المستويات والنقاط بين المنتخبات الأربعة:

الكونغو الديمقراطية والسودان وموريتانيا والجابون.وقد عرفت المجموعة الكثير من الإثارة، خاصة بعد قرار الكاف بخصم نقطة من رصيد موريتانيا، بسبب إشراك لاعب غير متاح قانونا خلال مواجهة الكونغو التي انتهت بالتعادل.وتتصدر الكونغو الديمقراطية المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل منتخب موريتانيا للمركز الثاني ب7 نقاط، بفارق الأهداف عن الجابون، فيما يتواجد السودان في المركز الأخير ب6 نقاط.وبات المنتخب الكونغولي، الذي بدأ التصفيات منهارا وتلقى هزيمتين متتاليتين أمام الجابون والسودان، الأقرب حاليا للتأهل، حيث سيلعب على أرضه أمام السودان، وتكفيه نقطة التعادل.

أما صقور الجديان فيحتاجون لتحقيق الفوز فقط .

حسابات معقدة

وسيكون منتخب “المرابطون” أمام فرصة ذهبية للتواجد في كأس أمم إفريقيا، للنسخة الثالثة على التوالي، عندما يستضيف الجابون السبت المقبل على ملعب شيخا بيديا بنواكشوط.

وهي مواجهة لن تكون سهلة على الفريقين، في ظل حساباتها المعقدة، حيث يؤهل التعادل السلبي “المرابطون”، بينما ستصعد الجابون في حال التعادل الإيجابي، بحكم أن لقاء مرحلة الذهاب بين الطرفين انتهى بالتعادل السلبي.

وهو ما يجعل المنتخب الموريتاني مطالبا بتحقيق الفوز، من أجل ضمان التواجد في نهائيات كوت ديفوار.

وسيبقى مصير هذه المجموعة مفتوحا على كل الاحتمالات، حتى بعد انتهاء الجولة الحاسمة، نظرا لأن موريتانيا تنتظر نتيجة الطعن الذي قدمته أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس)، بشأن قرار الكاف الذي منح بموجبه نقطتين للكونغو الديمقراطية.وإذا ألغت المحكمة القرار، سيزيد هذا الأمر حظوظ المنتخبات الأخرى، خاصة السودان المتواجد في ذيل المجموعة.

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