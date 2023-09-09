المنتخب السوداني يودع تصفيات إفريقيا بعد الخسارة من الكنغو بهدفين وصعود موريتانيا





خسر المنتحب السوداني الأول لكرة القدم مباراته المصيرية أمام جمهورية الكنغو بهدفين دون مقابل، ليفشل في الوصول إلى النهائيات الافريقية بعد أن دخل المباراة بفرصة واحدة وهي الفوز فقط.

وتأهل المنتخب الموريتاني بعد أن فاز في المباراة الأخرى على الجابون بهدفين مقابل هدف، ليحل ثانيا خلف منتخب الكنغو ويتأهلان معاً.

وتزيل المنتخب السوداني المجموعة برصيد 6 نقاط. بينما حلت الجابون في المركز الثالث.

رصد وتحرير – “النيلين”