غادة عبد الرازق: حضّرت للفوتوشوت حوالي شهرين ولا تسألوني هذا السؤال!





تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق، عن كواليس أحدث جلسة تصوير لها، والتي نالت إعجاب الكثير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أشارت إلى أن زمن المجاملة بالنسبة لها انتهى.

وقالت غادة عبد الرازق خلال تصريحات تليفزيونية لها: حضّرت للفوتوشوت حوالي شهرين، كنا عايزينه يطلع بشكل جديد وأتمني يعجب الناس، والاستايلست بتاعي هو مدير أعمالي ماسكلي كل حاجة تخصني.

وتابعت غادة عبد الرازق تصريحاتها، كاشفةً كواليس جلسة التصوير الخاصة بها، التي صورتها داخل حمام السباحة، وسط استغراب من حولها، وقالت: أول ما طلعت لقيت الناس كلها بتعوم عادي وأنا لابسة فستان وعاملة ميكب، فكلهم قعدوا يقولوا مين دي دي غادة؟ فروحت قولتلهم ممكن استأذنكم أتصور صورة، فكلهم قالولي آه طبعا.

وتطرقت غادة عبد الرازق للحديث عن موضوع آخر، حيث أكدت أن مجاملة النفس أولًا، أهم بكثير من مجاملة الآخرين، قائلةً: كنت بسمع أغنية زمن المجاملات انتهى وقت تصوير الفوتوشوت، لأن هو فعلا انتهى بالنسبالي، لازم أجامل نفسي الأول وأخلي بالي من نفسي عشان ساعتها هكون مفيدة للآخرين، لكن لو مفيدة للآخرين ومش مفيدة لنفسي أكيد هخسر.

واختتمت غادة عبد الرازق حديثها، موضحةً أن هناك أسئلة تزعجها، وقالت: بكره أسئلة انتي اتجوزتي كام مرة.. اتطلقتي.. يا ترى هتتجوزي تاني.. بكره السؤال ده ومش عايزة حد يسألهولي.

القاهرة 24