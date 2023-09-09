رسمياً.. 5 منتخبات عربية تزين الكان وفشل السودان وجزر القمر





ضمنت 5 منتخبات عربية التأهل لنسخة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة بين 13 كانون الثانى/يناير إلى 11 شباط /فبراير.

وحسم المنتخب الموريتاني مقعد التأهل الخامس بفوزه على الجابون بنتيجة (2-1) مساء السبت في الجولة الأخيرة للمجموعة التاسعة بالتصفيات.

ولحق منتخب موريتانيا بالرباعي الذي ضمن التأهل قبل الجولة الأخيرة وهم مصر وتونس والجزائر والمغرب. وفشل منتخب السودان في التأهل لنسخة كوت ديفوار بجانب جزر القمر، علما بأنهما تواجدا في النسخة الماضية التي استضافتها الكاميرون وشهدت مشاركة 7 منتخبات عربية لأول مرة.

ويحتل منتخب جزر القمر المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، كما ودع المنتخب السوداني بخسارته الأخيرة أمام الكونغو الديمقراطية.

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