شمس السودان “تغرب” مجددًا عن كأس أمم أفريقيا





خسر منتخب السودان ضد مضيفه منتخب جمهورية الكونغو الديموقراطية بنتيجة 0-2، على ملعب الشهداء في كينشاسا، ضمن مباريات اليوم السبت 9 سبتمبر، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا.

وبهذه الهزيمة تبخر حلم بطل نسخة 1970 منتخب السودان بالتأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2024 مجددًا، حيث عاد في النسخة الماضية التي أقيمت في الكاميرون ليسجل مشاركته الثامنة، بعد غياب دام لعشر سنوات.

وانطلقت صافرة بداية مباراة السودان والكونغو الديموقراطية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، السادسة بتوقيت الخرطوم، 16:00 بتوقيت غرينتش، بإدارة من الحكم المغربي “سمير قزاز”.

ودخل منتخب السودان مباراة اليوم الحاسمة بقيادة المدرب الوطني يوسف فرتوت الذي تولى المهمة خلفًا للمغربي بادو الزاكي قبل شهر تقريبًا، وهو يعي صعوبة المهمة، حيث كان يحتاج إلى تحقيق الانتصار مع تعادل موريتانيا ضد الجابون.

وسقط المنتخب السوداني في الخسارة بهدفين دون رد، بدأها مهاجم سبارتك موسكو الروسي “ثيو بوغوندا” في الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الأول بصناعة من شارليس بيكيل لاعب كريمونيسي الإيطالي.

وسجل الهدف الثاني للكونغو الوافد الجديد لنادي بيراميدز المصري “فيستون كالالا ماييلي” في الدقيقة 87، بتمريرة من اللاعب المحترف في صفوف يانج بويز النمساوي ميشاك إيليا.

ميركاتو