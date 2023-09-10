أكثر من 200طنا مساعدات طبية من الجامعه العربية ومصر والكويت





إستقبل ميناء بورتسودان الشمالي اليوم مساعدات طبية بلغت أكثرمن200 طنا على متن البارجة الحربية أبو سمبل2.

وأشاد والي ولاية البحر الأحمر الأستاذ فتح الله الحاج بجامعة الدول العربية التي ظلت تقدم الدعم بإستمرار للسودان، مؤكداً أن جهودهم كانت مثمرة دوماً، خاصةً في ظل ظروف المعاناة التي يكابدها المواطن نتيجة الحرب الحالية التي أشعلتها المليشيا المتمردة الإرهابية المحلولة.

وقال وزير الصحة الإتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم إن الدعم ظل متواصلاً من الدول العربية والدول الشقيقة والذي ساهم بقدر كبير في سد الفجوة التي نتجت من الحرب، مشيداً بكل المنظمات غير الحكومية في الدول العربية، خاصة الهلال الأحمر الذي ظل متواجداً على الدوام.

وقال سفير مصر لدى السودان هاني صلاح إن البارجة الحربية تحمل 200 إلى 220 طنا مساعدات للشعب السوداني، مبيناً أن هذا الدعم جهد مشترك بين مصر والكويت والجامعة العربية، مترافقاً بجهد الأمين العام لجامعة الدول العربية، عبر جمعية الهلال الأحمر بكل من مصر والكويت.

وأضاف السفير صلاح أن هذا الدعم مقدم لـ13 ولاية بتوجيه مباشر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبإشراف وزير الدفاع، مشيداً بجهود المسؤولين بحكومة السودان الذين تابعوا حركة البارجة حتى وصلوها حيث قاموا باستقبالها رسمياً، مضيفاً أن هذا الدعم ليس هو الأول، متمنياً أن يتخطى السودان الوضع الحالي بأسرع ما يمكن، داعياً الله أن يعم الإستقرارفي ربوع السودان.

وقال السفير المصري إن مصر هي الدولة الأولى التي سيرت رحلة طيران منذ إندلاع الحرب وهو ما يؤكد عودة الحياة بالسودان إلى بطبيعتها.

وقال وكيل وزارة التنمية الإجتماعية الأستاذ جمال النيل، رئيس لجنة الطواري والأزمات ورئيس اللجنة المتخصصة للطواريء الإنسانية، إن هذا الدعم جزء من مسيرة طويلة من الدعم العربي المستمر للسودان، مؤكداً متانة العلاقات بين السودان والدول العربية، خاصة وأن الشعب السوداني يمر بأوضاع صعبة نتيجة الحرب تحتاج إلى الدعم من الجميع.

وكالة سونا