الداخلية السودانية تعلن عن مناقصة لتأهيل وصيانة مستشفى الشرطة بولاية البحر الاحمر





أعلنت الداخلية السودانية عن مناقصة لتأهيل وصيانة مستشفى الشرطة بولاية البحر الاحمر، وبحسب المكتب الصحفي لشرطة السودان جاء في الإعلان: يرغب السيد مدير الإدارة العامة للمشتريات والتخلص من الفائض في تلقي عروض من شركات وأسماء أعمال ذات خبرة في مجال تشييد المرافق لتأهيل وصيانة مستشفى الشرطة بولاية البحر الاحمر بالإضافة لشركات متخصصة في مجال تحلية المياه حسب الشروط العامه أدناه والمواصفات الفنية الواردة بكراسة المناقصة.

الشروط العامة:

أولاً: _ السيرة الذاتية والأعمال المنفذة المشابهة والمعتمدة والمقدرة المالية والفنية. _ خلو طرف من ديوان الضرائب معنون للسيد مدير الإدارة العامة للمشتريات والتخلص من الفائض. _صوره من الرقم التعريفي الضريبي وصورة من شهادة علي القيمة المضافة. _ إبراء زمة من ديوان الذكاة ساري المفعول معنون للسيد مدير الإدارة العامة للمشتريات والتخلص من الفائض. _صورة من شهادة التأسيس أو إسم العمل _ عضوية إتحاد العمل ووضع الدمغة القانونية. _ الإلتزام بسريان الأسعار طيلة فترة التعاقد وتحديد فترة زمنية للتنفيذ.

_ تقديم تأمين مبدئي بقيمة (٢٪) من قيمة العطاء بشيك مصرفي معتمد او خطاب ضمان ساري المفعول بأسم السيد مدير الإدارة العامة للمشتريات والتخلص من الفائض يكمل إلي (١٠٪) لمن يرسو عليه العطاء ويرد لمن لا يرسو عليه.

ثانياً

_ تقديم العروض شامة كل الرسوم الضريبية والجمارك والقيمة المضافة وإي رسوم محلية اخرى.

_ تقديم العروض داخل مظروف مختوم بالشمع الأحمر بأسم السيد مدير الإدارة العامة للمشتريات والتخلص من الفائض.

_ إرفاق المقدرة المالية للشركة المقدمة للعطاء.

_ يتم إستلام الكراسة من رئاسة شرطة تأمين المواني البحرية بعد دفع قيمة الكراسة البالغ (٢٠.٠٠٠جنية) (فقط عشرون الف جنيه لاغير) لاترد.

_ آخر موعد لإستلام مظروف العطاء (المستندات المطلوبة) يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٤م الساعة ٩:٠٠ صباحاً وتودع في صندوق العطاء برئاسة شرطة تأمين المواني البحرية وهو الموعد المحدد لفتح المظاريف عند الساعة ٩:٣٠صباحاً للإستفسار تلفون ٠١٢٢٧٠٦٦٩٩ _ ٠٩١٢٣١٧٧٥٠

_ لا ينظر في اي عطاء يصل بعد الزمن المحدد مهما كانت المبررات.

_ يسمح لمقدمي العطاء او من ينوب عنه حضور فتح المظاريف بعد إحضار التفويض.