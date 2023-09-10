ثقافة وفنون
السمراء روضه الحاج: وماذا عن العمرِ هبنا رجعنا فهل سوف تستطيعُ إرجاعَه؟
كتبت الشاعرة السودانية روضة الحاج مجموعة أبيات جديدة، ونشرتها على الصفحة الرسمية التي تمثلها “السمراء روضه الحاج”، حيث قالت:
وماذا عن العمرِ
هبنا رجعنا
فهل سوف تستطيعُ إرجاعَه؟
وماذا عن القلبِ
هل باعتذاركَ
سوف تطبِّبُ أوجاعَه؟
وتبعثُ في وردهِ الذابلِ
الروحَ
إن كنتَ تذكرَ إيناعَه
وماذا عن الجرحِ
والوقتُ مرَّ
مريراً عليه
مراراً عليه
(كجرافةٍ)
تُحطِّمُ من تحتِها كلَّ لحن ٍ
فينزفُ إيقاعَه
وماذا عن الحبِ
هل قلتَ بالعمر شريه؟
كيف سيشريه من باعَه!
رصد وتحرير – “النيلين”
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