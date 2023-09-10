السمراء روضه الحاج: وماذا عن العمرِ هبنا رجعنا فهل سوف تستطيعُ إرجاعَه؟

كتبت الشاعرة السودانية روضة الحاج مجموعة أبيات جديدة، ونشرتها على الصفحة الرسمية التي تمثلها “السمراء روضه الحاج”، حيث قالت:

وماذا عن العمرِ

هبنا رجعنا

فهل سوف تستطيعُ إرجاعَه؟