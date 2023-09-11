لامين يامال: توقعت ما حدث لكن ليس بهذه السرعة





قال لامين يامال، الذي دخل التاريخ كأصغر لاعب على مستوى المشاركة والتسجيل مع المنتخب الإسباني أمام جورجيا، يوم الجمعة الماضي في تبليسي، إنه “كان يتصور مشاركة مثل هذه، لكن ليس بتلك السرعة وهذه الجودة“.

وأكد يامال لوسائل الإعلام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم : إنني سعيد للغاية لكل ذلك، على الفوز والأرقام القياسية وآمل في الاستمرار هكذا. كنت أتصور إمكانية المشاركة في وقت ما، لكن ليس بهذه السرعة وأن جميع الأمور تسير على ما يرام.. إنني سعيد للغاية.

وشهد الجناح الشاب بفريق برشلونة لحظات لا تنسى منذ اتصال مدرب المنتخب لويس دي لا فوينتي به لخوض مباراتي جورجيا وقبرص ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية (يورو 2024).وأدت إصابة داني أولمو وماركو أسينسيو لمشاركته للمرة الأولى في تبليسي.

وقال لامين “دائما ما كنت أتصور المشاركة الأولى مع المنتخب وبهذه الطريقة كانت رائعة. المدرب قال لي اخرج بهدوء لأن ماركو وداني أصيبا للتو“.

وأضاف “الهدف كان لعبة ممتازة من نيكو (ويليامز) وكانت الكرة ممرة بشكل جيد للغاية من الظهير. لقد ترك الأمر لي للتسديد“.

وأوضح أنه سيهدي والديه القميصين اللذين احتفظ بهما لأول مباراة، مشيرا “أحتفظ بالقميصين، أحدهما لوالدي والآخر لوالدتي كذكرى. لقد احتفظت بالعديد منها وهذين القميصين يتمتعان بخصوصية بالنسبة لي“.

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