نهر الدندر يواصل الارتفاع في مناسيبه وغرفة الطوارئ تحذر





واصل نهر الدندر الارتفاع في مناسيبه وسجل صباح اليوم عند محطة قياس نهر الدندر التابعة لوزارة الري والموارد المائية ١٣ متر بزيادة ٣٠ سنتمتر عن منسوب الأمس والذي سجل ١٢،٧٠ متر.

وقد شهد النهر زيادات يومية في مناسيبه بسبب غزارة الامطار بالهضبة الاثيوبية بجانب انحدار كمية من مياه الامطار عبر الخيران المنحدرة من الهضبة الاثيوبية والتي تصب في حوض النهر والتي أدت إلى إرتفاع منسوبه ليتمدد في مساحة واسعة خارج مجراه الرئيسي مهددا المساحات الزراعية والبستانية علي ضفتيه بحانب تهديد الزيادات المستمرة للاحياء والقرى المطلة على النهر .