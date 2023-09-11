نجوم ألمانيا السابقون يختارون المدرب الأنسب لخلافة فليك





يرى العديد من نجوم كرة القدم الألمانية السابقين أن ماتياس زامر مدرب بوروسيا دورتموند الأسبق، جدير بتولي الإدارة الفنية لمنتخب ألمانيا خلفا للمدرب المقال هانزي فليك.

ويأتي لوثار ماتيوس، أيقونة الكرة الألمانية، على رأس النجوم السابقين الذين يتبنون فكرة تولي زامر منصب المدير الفني للمنتخب الألماني، حيث قال اليوم الإثنين “أعلم أن ماتياس زامر مستعد لتولي تدريب ألمانيا”.

وقرر الاتحاد الألماني إقالة فليك أمس الأحد، بعدما واصل منتخب الماكينات نتائجه الهزيلة تحت قيادته، التي كان آخرها تعرضه لهزيمة قاسية 1 / 4 أمام ضيفه منتخب اليابان وديا، أول أمس السبت، لينال خسارته الثالثة على التوالي هذا العام.

وسيتولى رودي فولر، القيادة الفنية لمنتخب ألمانيا مؤقتا، ويعاونه هانس فولف، مدرب منتخب الشباب تحت 20 عاما، ومساعده ساندرو فاجنر، وذلك خلال مباراة الفريق الودية غدا الثلاثاء ضد ضيفه منتخب فرنسا بمدينة دورتموند.

جدير بالذكر أن زامر لم يتول تدريب أي فريق منذ عام 2005، لكن بالنسبة لماتيوس فإن هذا لا يمثل مشكلة.

وقال ماتيوس، الفائز بكأس العالم 1990، الذي يعمل الآن محللا كرويا “لقد كان زامر يتابع كرة القدم بشكل شبه يومي خلال السنوات القليلة الماضية. أعتقد أنه يستطيع السيطرة على اللاعبين بطريقته الخاصة”.

وقاد زامر المنتخب الألماني للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 1996) بإنجلترا، وفاز بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) مع فريقي دورتموند وشتوتجارت.

وعين زامر مديرا فنيا لدورتموند، الذي قاده للفوز بلقب الدوري الألماني عام 2002، وكانت آخر وظيفة له كمدرب مع نادي شتوتجارت عام 2005، ومنذ ذلك الحين، شغل منصب المدير الرياضي في الاتحاد الألماني ما بين عامي 2006 و2012 وفي بايرن ميونخ في الفترة من 2012 حتى 2016.

وشدد ماتيوس على أن خياره المفضل لتولي تدريب المنتخب هو يورجن كلوب، الذي يرتبط بعقد مع ليفربول حتى عام 2026.

لكنه أوضح أنه سيكون سعيدا بحل قصير المدى حتى كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا صيف العام المقبل “إذا تمكنا من التعاقد مع كلوب بدءًا من العام المقبل”.

ويعتقد الدولي الألماني السابق جيرالد أسامواه أن زامر خيار جيد حتى الصيف المقبل.

وقال أسامواه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الإثنين “يمكن أن يتولى زامر المسؤولية، حتى أمم أوروبا، وبعد ذلك سنرى. من المؤكد أنه سيكون شخصية مناسبة للغاية وقادر على التعامل مع الوضع الحالي، ويمكنه إحداث حوافز جديدة بشكل مباشر”.

ويعتقد أسامواه أيضا أن فولر “ليس لديه طموحات” للبقاء كمدرب للمنتخب الألماني بعد مباراة فرنسا.

من جانبه، قال كيفن كوراني، مهاجم منتخب ألمانيا السابق، إن فولر هو الشخص المناسب تماما لمنتخب ألمانيا في الوقت الحالي لأنه “أسطورة وشخصية ذات سلطة. الجميع يقدره”.

ورغم ذلك، أكد كوراني أنه من المهم إيجاد “حل دائم جيد” سريعا، كما اختار زامر ليتولى منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا في الوقت الحالي.

وأشار كوراني في تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية “المرشح المثالي بالنسبة لي هو ماتياس زامر، لأنه يجسد الكثير مما يفتقده الفريق الألماني في الوقت الراهن”.

ويبدو جوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونخ السابق، والنمساوي أوليفر جلاسنر، الذي قاد آينتراخت فرانكفورت للتتويج بلقب الدوري الأوروبي عام 2022، من بين المرشحين أيضا لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الألماني خلفا لفليك.

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