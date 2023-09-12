خبر صادم من شيرين عن الحالة الصحية لـ صلاح السعدني، وهذا ما قالته عن عادل إمام





كشفت الفنانة شيرين، تطورات الحالة الصحية للفنان عادل إمام خاصة في ظل ابتعاده عن المشهد الفني.

وقالت شيرين خلال الجزء الثاني من لقائها ببرنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة “الحياة”: “عادل إمام بيتابع الحركة الفنية وكل شيء، وبكلمه ودايمًا بسأل عليه وبتصل عليه وبيرد عليَّ”.

وأضافت: “عادل إمام في صحة جيدة، وليس مريضًا بمرض ألزهايمر كما أشيع وتردد، وأتواصل معه تليفونيًّا بشكل مستمر وهو حريص على الحديث معي، فقط الفنان صلاح السعدني ربنا يشفيه ويعافيه هو من يعاني من ألزهايمر”.

وتابعت: “تحية كبيرة من روحي وقلبي وعقلي للأستاذ عادل إمام وأسرته وزوجته اللي وقفت دايمًا جنبه ومعاه، وبقول له ربنا يعطيك الصحة ويسعدك بأولادك ويفرحك بيهم كمان وكمان، والزعيم عادل إمام هرم كبير وعظيم ربنا يخليه لمصر ودايمًا فخورين به، ويا ريت الناس تبطل شائعات ويموتونا ولو متضايقين مننا جمعونا كلنا في ميدان وموتونا وخلاص لكن حرام عليكم تتعبوا أعصابنا وتفولوا علينا”.

في الجزء الأول من نفس اللقاء، قالت الفنانة شيرين: “اسمي الحقيقي أشجان وأنا اللي اخترت اسم شيرين اللي اتشهرت به فنيًّا، علشان أول عمل كامل كنت بعمله كان اسمه “عيون الحب”، مع كمال الشناوي وسناء جميل، وكنت بعمل بنتهم، وكان فيه مجموعة كبيرة من الفنانين”.

وتابعت: “ما احتفظتش باسمي أشجان علشان كنت مخضوضة جدًّا منه، وزعلانة وزعلت من بابا علشان سماني أشجان، أستاذ العربي ذنبني 3 حصص علشان يدي محاضرة في اسمي، وسألني قد كدة بابا زعلان إني جيت في الدنيا، فسماني أشجان.. وأشجان يعني أحزان، فرُحت لبابا وقلت له غير لي اسمي”.

وأكملت شيرين: “بابا راح لمدرس العربي وقال له أنا قعدت 3 شهور أسميها وكل لما أكتب اسم وأروح أسجله يلاقي حد طالب شهادة وفاة فيتخض وكان عنده توأم قبلي توفوا فكان يرجع وبعدين عمي قال له لازم تكتب الاسم فالست أم كلثوم غنت حاجة وأشجاني فعجبه الاسم وسماني أشجان”.

وتابعت: “أنا مش بحب حد ينده لي بأشجان، وكانت والدتي الله يرحمها بتقول لي أشجان لغاية لما واحنا بنعمل مسرحية المتزوجون وماشية داخلة المسرح وهي معايا فبتقول لي أشجان قلت لها مش هرد عليكِ يا ماما معلش فقالت لي ليه ما ردتيش فقلت لها علشان أنا مش أشجان”.

بوابة فيتو