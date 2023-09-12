ماذا قالت الخارجية السودانية في خطابها بخصوص سعي فولكر لتقديم إحاطة بمجلس الأمن؟





لقد تأكدنا من أن السيد فولكر بيرتيس سيلقي الإحاطة حول تقرير الأمين العام عن الحالة في السودان وأنشطة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان لعلم أعضاء مجلس الأمن، تغطي الفترة من 7 مايو إلى 20 أغسطس 2023 والتي سيتم تقديمها في 13 سبتمبر 2023. وفي هذا الصدد، نود أن ننقل إلى فخامتكم ما يلي:

1. أعلنت حكومة جمهورية السودان أن السيد بيرتس شخص غير مرغوب فيه في 8 يونيو 2023، حيث يمارس حقوقه السيادية والقانونية بموجب القانون الدولي. وقبل أسبوعين من هذا الإعلان، تم إبلاغ أسباب هذا القرار بشكل مناسب إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

2. يجب التأكيد على أن الدول الأعضاء لها الحق السيادي في اتخاذ القرارات التي يمكن للمواطنين الأجانب الدخول إليها والبقاء على أراضيهم. كما نسعى للتذكير بالتزام الأمانة العامة للأمم المتحدة بالحفاظ على موظفين يتمتعون بأعلى معايير الكفاءة والنزاهة، على النحو المنصوص عليه في المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة.

3. وغني عن القول أن البعثات السياسية الخاصة المنشأة بموجب الفصل 6 من الميثاق، مثل UNITAMS، التي طلبتها حكومتها الوطنية، والتي تتميز بـ “الملكية الوطنية”، والتي تم الدخول فيها بموجب اتفاق متبادل حول وضعها، يجب أن تخضع لـ الإملاء السيادي الوحيد فيما يتعلق بمن يديرها وما يجب أن تفعله استجابة لتوقعاتها. إن موافقة الدولة المضيفة هي حق أساسي للقانون الدولي وسيادة الدولة، ومن المستحيل الحصول عليها.

على UNITAMS تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرئيسية المتبقية في حالة الصراع، الأمر الذي سيؤدي بلا شك إلى زيادة المخاطر. ولم تتنازل الحكومة السودانية عن الطابع الدولي للبعثة، أو المجال الدبلوماسي، أو الامتيازات والحصانات. وإذا استمر الوضع الحالي، فإن العلاقة بين الأمم المتحدة والسودان سوف تصبح عدائية. ولا نرغب في أن يتم إعاقة المشاركة الإيجابية للأمم المتحدة مع السودان أو وضعها في مسار تصادمي.

4. إذا شارك السيد فولكر بيرثيس في اجتماع 13 سبتمبر فإن السودان سوف ينأى بنفسه من الاجتماع ولن يشارك فيه.

5. وبما أن السودان يعتبر مشاركته في الاجتماع بمثابة استفزاز متعمد وإهانة لسيادته، فإن السودان سوف يراجع موقفه فيما يتعلق بـ UNITAMS ويأسف لأنه الخيار الأخير الوحيد المتبقي لمعالجة الوضع غير المسبوق وغير العادل السائد في السودان. حاضر.

ومع ذلك، فإننا حريصون جدًا على التعبير عن رغبتنا والتزامنا بذلك الحفاظ على علاقة إيجابية مع الأمم المتحدة والأمين العام ومجلس الأمن في جميع الأوقات، بهدف تعزيز تعددية الأطراف الهادفة. وسأكون ممتنا لو تفضلتم بإطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة وتعميمها كوثيقة من وثائق المجلس.

أرجو أن تتقبلوا، صاحب السعادة، تأكيدات فائق احترامي

● السيد فريد خوجة رئيس مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة

نسخة.

● السيد أنوتنيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة

*الحارث إدريس الحارث* *Al-Harith Idriss Al-Harith*

الممثل الدائم

الناطق الرسمي – الخارجية السودانية