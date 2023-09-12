السودان.. “عندما تسقط القصائد” يفوز بجائزة مهرجان الجونة في فاينل كت فينيسيا





أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن الفيلم الفائز بجائزة الجونة في ورشة فاينل كت ضمن مهرجان فينيسيا 2023. المبادرة التي تهدف لدعم الأفلام في مراحل ما بعد الإنتاج من أفريقيا ودول الشرق الأوسط.

وأوضح المهرجان أن الجائزة ذهبت هذا العام لمشروع “السودان: عندما تسقط القصائد”، من إنتاج تونسي فرنسي مشترك، للمخرجة هند المدب، وإنتاج إيكو فيلمز، حيث حصل على جائزة مالية قدرها 5000 دولار أمريكي لدعم مراحل ما بعد الإنتاج، بالإضافة إلى دعوة حصرية لحضور منصة الجونة 2023 كمشروع ضيف.

يقدم الفيلم قيد الإنجاز صورة عميقة للسودان، ناسجًا بسلاسة حكايات شجن ومزّمل ومها ورفيدة، أربعة شباب شاركوا في الثورة السودانية. يقدم هذا الفيلم الوثائقي إهداءً وقصيدة حب صادقة للبلاد، بينما تتشابك حكايات الشخصيات، ليعيد الفيلم من خلالها بناء صورة ثورة مستمرة وأصوات شباب يقاتل ضد قوى القمع.

يذكر أن ورشة فاينل كت تلعب في مهرجان فينيسيا دورًا حيويًا لصناع الأفلام في مرحلة الإنتاج، وتُسهل عمليات ما بعد الإنتاج وتعزيز الشراكات القيّمة مع المنتجين والموزعين وشركات ما بعد الإنتاج ومبرمجي المهرجانات.

الشروق نيوز