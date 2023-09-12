الإمارات تهزم كوستاريكا في “المواجهة الحزينة”..!





فاز منتخب الإمارات على نظيره كوستاريكا (4-1)، في تجربة دولية ودية، على استاد ماكسيمير بنادي دينامو زغرب، في ختام المعسكر الخارجي للأبيض.واستعاد منتخب الإمارات بريقه الهجومي، في المواجهة الحزينة، بعدما أن وقف المنتخبان دقيقة حداد قبل انطلاقة الشوط الثاني، بسبب وفاة إريك رودريجيز سانتاماريا، مساعد المدرب، في إحدى المستشفيات الهولندية بين شوطي المباراة.

وجاءت الدقائق الأولى متكافئة من المنتخبين الإماراتي والكوستاريكي، ومرر كايو كانيدو، كرة بينية في الدقيقة 17، إلى يحيى الغساني، والذي راوغ المدافع، وسدد كرة قوية ارتطمت بيد الحارس وأكملت طريقها إلى المرمى، معلنة هدف إماراتي أول.ورد الغساني الهدية في الدقيقة 24، بعدما لعب كرة عرضية ساقطة إلى علي صالح، لينفرد بالحارس، ولكنه فضل تحويلها عرضية إلى كايو، والذي سددها قوية في المرمى، معلنًا هدف ثاني للإمارات.

وعزز علي سالمين تقدم الإمارات في الدقيقة 38، بتسديدة بعيدة المدى، وسقطت خلف حارس كوستاريكا المتقدم عن مرماه، وحافظ “الأبيض” على تفوقه حتى نهاية الشوط الأول بالثلاثية النظيفة.

وأضاف الغساني، هدفه الشخصي الثاني له، والرابع للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 54، بعد تمريرة بينية وضعته في مواجهة مباشرة مع حارس كوستاريكا، وقلص خوليو، الفارق بتسجيل هدف لكوستاريكا في الدقيقة 64.

يذكر أن المباراة أقيمت ضمن تحضيرات “الأبيض” لخوض منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027.

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