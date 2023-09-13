للحفاظ على علاقة صحية.. طرق يمكن استخدامها لدعم الآخرين





إن مساعدة الآخرين خلال لحظات التحدي لا تقتصر على مجرد عمل متهور؛ بل هي قدرة يجب على المرء أن ينميها داخل نفسه. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للفرد تقديم النوع المناسب من الدعم لأصحابه.

يعد تقديم الدعم للأصدقاء في أوقات الشدائد والمحن جزءاً أساسياً من الحفاظ على علاقات صحية.

لحسن الحظ هناك عدة طرق يمكنك استخدامها لتقديم الدعم، بما في ذلك:

– الاستماع الفعال:

كن على استعداد للاستماع إلى أسئلتهم ومخاوفهم دون انقطاع. يُظهر الاهتمام والاستماع الكامل أنك تهتم حقاً بما يمرون به.

– التعبير عن الدعم العاطفي:

عبر عن مشاعرك تجاه ما حدث لهم. استخدم عبارات إيجابية ومشجعة مثل: “أنا هنا لدعمك” و”سنتجاوز هذا الأمر معًا”.

– طلب المساعدة:

أكد على استعدادك لمساعدتهم بأي طريقة ممكنة. يمكن أن تكون هذه المساعدة عبارة عن القيام بالأعمال اليومية أو توفير المعلومات أو الموارد.

– تقديم الاستشارة عند الطلب:

إذا كان صديقك يطلب نصيحتك، قدمها بلطف واحترام. حاول أن تظل إيجابيًا وتركز على الحلول الممكنة.

– التحقق من حالتهم بانتظام:

لا تتواصل معهم في المرة الأولى فحسب، بل حاول التحقق بانتظام من أحوالهم. يمكن أن يكون لهذا تأثير كبير على مشاعر الدعم المستمر.

– تقديم الوقت والحضور:

في بعض الأحيان، قد يكون الحضور الجسدي مهمًا. حضورك لاجتماعاتهم أو تجمعاتهم قد يكون له أثر إيجابي.

– ذكّرهم بنقاط قوتهم ومهاراتهم:

في الأوقات الصعبة، قد يفقد الناس الثقة بالنفس. ساعدهم على تذكيرهم بمهاراتهم وقدراتهم للتغلب على الصعوبات.

– احترام المساحة الشخصية:

قد يحتاج بعض الأشخاص إلى وقت للتفكير والشعور بمشاعرهم. احترم مساحتهم ولا تفرض وجودك بشكل مفرط.

– تجنب الحكم والانتقاد:

خلال الأوقات الصعبة، قد يكون المرء حساسًا عاطفيًا ويتجنب الإدلاء بالتعليقات أو الانتقادات السلبية، ويستبدلها بالتشجيع والتعاطف.

– إشعار المحيطين:

إذا كان أحد الأصدقاء يحتاج إلى دعم إضافي، فقد يكون من المفيد المساعدة في إعلام الآخرين في حياتك بحالتك.

– أبق على اتصال:

اتصل بهم بانتظام للتحقق من حالتهم. يمكن أن يكون ذلك عبر رسالة نصية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى مكالمة هاتفية.

– توفير الحماس والتحفيز:

ساعدهم على البقاء متفائلين من خلال تشجيعهم وتذكيرهم بقوتهم وقدرتهم على التغلب على التحديات.

– توفير مساحة خاصة:

احترم رغبتهم في عزل أنفسهم أو عدم التحدث في بعض الأحيان. اعلم أن بعض الأشخاص يحتاجون إلى قضاء بعض الوقت بمفردهم.

– توفير الدافع:

حاول التأكيد على الجوانب الإيجابية والتقدم الذي أحرزوه؛ حتى في مواجهة التحديات.

– ذكّرهم بقدراتهم:

أشر إلى القدرات والمهارات التي لديهم والتي قد تكون مفيدة لهم.

الامارات اليوم