شعور المرارة يتملك جيريرو بعد لقاء البرازيل





أقر باولو جيريرو، قائد منتخب بيرو، بأنه يشعر ب”المرارة” عقب الهزيمة أمام البرازيل بهدف في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، التي جمعت الفريقين في ليما، بالجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.وعقب انتهاء المباراة بفوز البرازيل (1-0).

وقال المهاجم البيروفي “أشعر بالمرارة تجاه تلقينا هدف هكذا”، في إشارة للهدف الذي سجله ماركينيوس برأسية في الدقيقة 90 من عمر اللقاء ليمنح الفوز للبرازيل.

وأكد جيريرو “لقد بذلنا جهدا كبيرا وعملا وتضحية”.وعن الموعد المقبل أمام تشيلي في ثالث جولات التصفيات، قال المهاجم “ستكون مباراة مهمة”، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد لها جيدا.

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