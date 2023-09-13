شمس الكويتية: “النقاب” حرية شخصية يجب أن نحترمها





علقت الفنانة شمس الكويتية، على قرار وزارة التربية والتعليم في مصر بحظر النقاب داخل المدارس، انطلاقًا من العام الدراسي القادم في 30 سبتمبر الحالي.

وفي تغريدة على حسابها عبر تطبيق “أكس”، عبرت شمس عن رفضها لهذا القرار بالمطلق، مؤكدة أن كل شخص لديه الحرية في اختيار اللباس الذي يناسبه، اذ قالت: “آسفة لتدخلي في الموضوع، النقاب حرية شخصية يجب أن نحترمها، كما نرغب أن يكون لنا كامل الحرية فيما نلبس أيضاً نرغب للآخر بكامل حريته، يرتدي ما يشاء سواء كان ارتداؤه للشيء نابعًا من اعتقاد ديني أو موروث عادات وتقاليد ولكم مني كل الحب”. وأشارت شمس في ردها على منتقدي منشورها، أن والدتها منقبة واختارت وضع النقاب عن قناعة كاملة.

تلفزيون الجديد