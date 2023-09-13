شاهد بالفيديو:تصرف غريب من منتخب تونس بعد الفوز على مصر.. شاهد رد محمد صلاح





نجح منتخب تونس في الفوز على مصر بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين في القاهرة، بتواجد النجم المصري محمد صلاح قائدا للمنتخب المصري، ولكن أثار لاعبو منتخب تونس جدلا كبيرا بسبب طريقة احتفالهم بالهدف الثالث في المباراة بالدقيقة الأخيرة.

حيث حرص لاعبو المنتخب التونسي على الاحتفال على طريقة محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، التي اعتاد الاحتفال بها مع الريدز، عقب تسجيل الهدف الثالث، وهي الاحتفالية التي عُرف بها محمد صلاح المعروفة بـ “اليوغا”، إذ يقف أمام جماهير ليفربول ويرفع ساقه اليسرى إلى الركبة على ساقه اليمنى، وتعرف الوضعية باسم “الشجرة” في رياضة اليوغا، وتشير إلى التوازن والثبات.

وأثناء احتفال المنتخب التونسي بالهدف التقطت كاميرا المباراة النجم المصري محمد صلاح، وظهر وهو يبتسم تعليقاً على احتفال لاعبي تونس بطريقته الخاصة مع ليفربول.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لاعبو تونس وهم يحتفلون بالفوز على طريقة محمد صلاح، واختلفت التعليقات بين مؤيد ومعارض.

وكان المنتخب التونسي قد ألحق أول خسارة له منذ تولي البرتغالي روي فيتوريا مهمة تدريبه منذ 2022، إذ حقق المدرب البرتغالي أفضل بداية لمدير فني للفراعنة، بعد الفوز في 8 مباريات متتالية، قبل الخسارة في لقاء اليوم أمام تونس.

ورداً على احتفال المنتخب التونسي قال المدرب البرتغالي للفراعنة فيتوريا، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “الخصم يحتفل بالهدف كأنه في مباراة نهائية/ الأندية في الوقت الحالي لديها لاعبون حصلوا على راحة، نحن غاضبون من الخسارة، ولاعبونا كذلك. ولن أناقش أزمة لاعبي الأهلي، فالأمر يتعلق بالنظام العام”.

في الثانية الآخيرة من المباراة 🔥⚽ حمزة رفيعة يسجل الهدف الثالث لمنتخب تونس في مرمى منتخب مصر #ONTime_Sports pic.twitter.com/FERxZRhP8R — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 12, 2023

الامارات اليوم