شاهد بالفيديو.. أحضان ودموع في استقبال المطربة منى مجدي في جنوب السودان





وجدت المطربة السودانية “منى مجدي” استقبال حافل خلال أمسية ثقافية نظمتها فرقة ورباب الموسيقية في جوبا بجنوب السودان.

على قدر المحبة يبقى الحب الكبير.. وعندما دخلت الفنانة منى مجدي تفاعل الجمهور بالهتاف والتصفيق بحسب الفيديو المرفق ورصد محرر “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي،.

وعندما اعتلت خشبة المسرح وبدأ الفنان يغني “على قدر المحبة” لم تتمالك منى مجدي نفسها وقامت باحتضانه وسكبت الدموع، ثم بدأت في الترديد معه: على قدر المحبة يبقى الحب الكبير.. قدر ما نزيدو حبة حنانو يزيد كتير .. والحب يا حبيبي زي نسمة عبير وناس منو بتغير.

شاهد الاستقبال وتفاعل الجمهور مع منى مجدي:

رصد وتحرير – “النيلين”