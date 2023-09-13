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شاهد بالصور.. الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد في مقر شركة قوقل

2023/09/13
دبي

زارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، مقر شركة “غوغل” في دبي لتعزيز التعاون والتوسّع في تبادل المعارف والخبرات بين الهيئة وغوغل.
وأعلنت سموها عن إطلاق “مخيم تدريب المبدعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” – نسخة الاستدامة؛ البرنامج الأول من نوعه لتسريع تطوير المواهب الإبداعية للفنانين والمصممين من دولة الإمارات والمنطقة. حيث يهدف البرنامج إلى توظيف التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسخيرها في خدمة المبدعين، لتنمية مشاريعهم بطريقة مستدامة.
تعتمد هذه المبادرة على الأسس التي أرساها مشروع “ثقافة دبي وتراثها” الذي تم إطلاقه على منصة غوغل للثقافة والفنون، وكان بمثابة علامة فارقة في مسيرة التعاون بين الطرفين.
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هيئة الثقافة والفنون في دبي

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