اجتماع طاريء للجنة انجاح الموسم الزراعي بابو جبيهة





عقدت غرفة إنجاح الموسم الزراعي اجتماعا طارئا اليوم برئاسة المدير التنفيذي لمحلية ابوجبيهة بولاية جنوب كردفان العميد (م) سايمون تاب ميان كن، عقد اجتماعا طارئا حول التقارير والمعلومات الواردة من إدارة وقاية النباتات بالمحلية. والمتعلقة بوضع التحوطات اللازمة والتي تنذر بخطر كارثة الجراد ساري الليل والآفات الاخرى بمحلية ابوجبيهة الذى صار مهددا للموسم الزراعي الحالى، وان المحلية تعول عليها كثيراً هذا العام ٢٠٢٣ بعد تأثر كثير من المناطق الزراعية بسبب الظروف المحيطة بالبلاد بصورة عامة والولاية علي وجه الخصوص الامر الذي دفع حكومة الولاية الى الاهتمام بأمر الزراعة والقضاء على آفة جراد ساري الليل والتي اصبحت تنتشر داخل المشاريع الزراعية بصورة تثيروا القلق والرعب وسط المزارعين مع بداية الاطوار الاولية والقضاء عليها قبل ان تصل الي الأطوار الكاملة حسب افادة إدارة وقاية النباتات بالمحلية.

ودعت اللجنة الى مزيد من تضافر وتكامل الجهود المحلية و الولائية والاتحادية من اجل القضاء على الآفة في ظل استقرار الاحوال والاوضاع الأمنية بالمحلية.