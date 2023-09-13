مبابي لنجم باريس السابق: أنت أحد أفضل اللاعبين الذين شاهدتهم





وجه الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، رسالة إلى أحد زملائه الذين رحلوا مؤخرا عن “حديقة الأمراء“.ونشر مبابي صورة له مع ماركو فيراتي، على شبكة “إنستجرام“، وكتب عليها: “لاعب وشخص استثنائي. إن شرف التواجد بجانبك طوال هذه السنوات بمثابة متعة هائلة“.

وأضاف: “وقتك هنا لن ينسى أبدا ولن يتم التقليل منه. أنت أحد أفضل اللاعبين الذين شاهدتهم.. شكرا لك يا صديقي، سأفتقدك كثيرا“.وكان نادي العربي القطري أعلن، اليوم الأربعاء، التعاقد رسميا مع ماركو فيراتي، قادما من باريس سان جيرمان.

ورحل لاعب الوسط الإيطالي عن “بي إس جي” بعد 11 عاما بقميص فريق العاصمة الفرنسية، رغم أن تعاقده ينتهي بعد 3 مواسم في صيف 2026.

وانضم ماركو فيراتي إلى العربي القطري بعد خروجه من حسابات الإسباني، لويس إنريكي، مدرب سان جيرمان الجديد، الذي حل على رأس القيادة الفنية خلفا لكريستوف جالتييه.

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