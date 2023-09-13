بيان من المجلس الاعلي لنظارات البجا والعموديات المستقلة وتنسيقية كيانات شرق السودان.





بسم الله الرحمن الوحيم

المجلس الاعلي لنظارات البجا والعموديات المستقلة وتنسيقية كيانات شرق السودان.

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*بيان ترحيب*

الرحمه والمغفرة لشهداء الوطن وعاجل الشفاء للجرحي وعوده للمفقودين والمشردين من جراء ممارسات المليشيا المتمردة.

طالعنا في وسائط التواصل الاجتماعي وعلي بعض القنوات استقالة المبعوث الاممي فولكر بيرتس عراب الاتفاق الاطاري ومهندس تخريب الوطن عن انهاء مهمته في السودان وهي خطوه تصب في مصلحة الوطن والشرق علي وجه الخصوص ونحن في المجلس الاعلي للبجا وتنسيقية شرق السودان كان هذا الفولكر حجر عثره امام تطلعات ورغبات شعبنا في شرق السودان وعمل علي زعزعة واستقرار شعبنا بمعية قوي الظلام الحريه والتغيير المجلس المركزي والحمدلله كانت ارادة وعزيمة شعبنا هي الاقوي ولفظت هذا الفولكر الي مزبلة التاريخ.

وهي سانحه لنؤكد خلالها ان اي شخص يري الشرق من زاوية التبعيه واقصاؤه عن القرار السوداني سيكون مصيره مصير هذا الفولكر الذي ما فتئ ان يجعل الشرق مطيه لرغبات قوي الظلام.

وان الشرق الان في حالة صحوه ولن نسمح بالاقصاء ونهب ثرواتنا وسنعمل علي استرداد حقوق شعبنا الذى عاني من ويلات التهميش السياسي والتغيير الديمغرافي الممنهج وتراكمت عليه المظالم التاريخيه ونحن فى المجلس الاعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة والتنسيقية قادرين ان نزيل هذه الظلامات وان نشهد شرقا جديد وفي عهد جديد ينعم فيه سوداننا العدالة والمساواة وكونفدرالية الموارد.

المجد والخلود للشهداء

*طه فكي شيخ طه*

الامين العام للمجلس الاعلي وتنسيقية شرق السودان.

13 سبتمبر 2023