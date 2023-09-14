الهلال الأحمر الليبي: عدد المفقودين نتيجة إعصار “دانيال” تجاوز 10 آلاف شخص





قال الهلال الأحمر الليبي، اليوم الخميس، إن عدد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات، التي ضربت شرقي البلاد، تجاوز 10 آلاف شخص.

وقال الهلال الأحمر الليبي، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي: “وفقًا للإحصاءات الأولية، فإن عدد المفقودين قد تجاوز العشرة آلاف شخص. نحن نعمل بكل قوتنا لتحديد موقع وإنقاذ أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأشخاص وإعادتهم سالمين”.

وأضاف المنشور: “نحن نبذل أقصى جهودنا لإنقاذ الأشخاص المفقودين جراء السيول والفيضانات التي ضربت شرق البلاد”.

وأعلنت السلطات الليبية، مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة “دانيال” المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.

وتشير إحصائيات غير نهائية إلى أن الفيضانات في مدينة درنة، أودت بحياة نحو 2300 شخص.

وكالة سبوتنيك