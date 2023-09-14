نتنياهو: سنحاسب القتلة أينما كانوا





أقام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، حفلا على شرف العام الجديد في بلاده مع موظفي مكتبه في مدينة القدس، اليوم الأربعاء.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن نتنياهو، قوله إن “إيران تقود جهودا قوية وكبيرة لدعم وتعميق الإرهاب، خاصة في مدن وبلدات الضفة الغربية”.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت 170 “إرهابيا” منذ مطلع العام الحالي، وأن إسرائيل تواجه وحدها إيران وبقوة، مشيرا إلى أن “يد إسرائيل ما نزال قوية وتتحرك”، منوها إلى أن هناك صراع حقيقي بين بلاده وإيران.

وشدد نتنياهو على أن الجيش الإسرائيلي “سيحاسب القتلة أينما كانوا هم ومراسليهم أو تابعيهم في المنطقة”.

وفي سياق متصل، شيّع آلاف الفلسطينيين، أمس الثلاثاء، جثمان الطفل ميلاد منذر الراعي (16 عاماً)، الذي قتل بعد إصابته برصاص قناصة الجيش الإسرائيلي المتمركزين على البرج العسكري أمام مدخل مخيم العروب شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية، عقب مواجهات اندلعت بالقرب من المخيم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي في محافظة بيت لحم، وسط حضور شعبي من أهالي مخيم العروب ومشاركة رسمية، وانطلق المشيعون وهم يحملون الطفل ميلاد الراعي على الأكتاف ملفوفاً بعلم فلسطين وراية حركة “الجهاد الإسلامي”، ثم صلّوا عليه في مسجد عمر بن الخطاب وسط مخيم العروب، وسط هتافات تندد بقتل الاطفال.

وقال أحمد أبو الخيران رئيس اللجنة الشعبية في مخيم العروب لوكالة “سبوتنيك”:

“جريمة بشعة تمارس ضد الأطفال الفلسطينيين، حيث يقوم جنود الاحتلال بتصفية الأطفال بدم بارد، ومن مسافة قريبة جداً، حيث لم يكن الشهيد ميلاد يشكل أي خطورة على جنود الاحتلال أو على الشارع الرئيسي، هي جريمة تتكرر بحق أطفال الشعب الفلسطيني بشكل مستمر، أمام صمت العالم”.

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر طبية أن خمسة شبان فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي في أقدامهم خلال المواجهات في مخيم العروب، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات في مدينة الخليل لتلقي العلاج.

وكالة سبوتنيك