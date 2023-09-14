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شاهد بالصور “خبيرة تسويق رقمي” ملكة جمال مصر: رفضت ارتداء المايوه

2023/09/14
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نهلة خالد - ملكة جمال مصر

توجت شادن جلال ونهلة خالد بلقب “ملكة جمال بنت مصر” لعام 2023، في واقعة هي الأولى باختيار فتاتين للفوز بالتاج الثمين.

وأعلنت مسابقة بنت مصر “Miss Egypt 2023” تتويج شادن ونهلة بلقب (ملكة جمال بنت مصر)، بعد منافسة قوية استمرت أكثر من 4 أشهر وضمت العشرات من المشاركات في المسابقة.

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ومنح القائمون على المسابقة هذا العام اللقب لـ3 ملكات، الأولى متزوجة، والثانية غير متزوجة، والثالثة ملكة جمال السياحة والبيئة للمراهقات.

وفازت شادن جلال بلقب “ملكة جمال مصر” لغير المتزوجات، بينما نالت نهلة خالد، التي تعمل خبيرة تسويق رقمي، لقب “سيدة جمال مصر” كأول متزوجة تحصل على اللقب بعد السماح بمشاركة المتزوجات والمحجبات في المسابقة لأول مرة في تاريخها.

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فيما فازت جنا السبع بلقب ملكة جمال المراهقات، واختيرت الوصيفة الأولى نيروز أحمد، بينما جاءت هنا هيثم ورنا إيهاب في مركز الوصيفة الثانية.

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وضمت لجنة تحكيم ملكة جمال مصر لعام 2023 الدكتورة آمال رزق والفنانة حورية فرغلي والكاتبة ياسمين الخطيب والفنانة إلهام وجدي والفنانة نسرين طافش والمصور محمد الكشكشي ومصممي الأزياء إسلام حشاد وإبراهيم حشاد ومحمد سراج والدكتور محمد نجم، وتانه ملكة جمال العالم 2023 والفنان أحمد عبدالله.

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وحلت نهلة خالد، ملكة جمال مصر، ضيفة على برنامج «مع بنت الراوي» تقديم الإعلامية نجلاء الراوي، في أول ظهور إعلامي لها بعد حصولها على اللقب.

وخلال الحلقة، كشفت نهلة خالد الصعوبات والتحديات التي واجهتها حتى حصلت على اللقب، مؤكدة أنها تسعى لعمل حملة ضد التنمر لأنها عانت من هذه المشكلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حصولها على لقب ملكة جمال مصر.

وتحدثت نهلة خالد، ملكة جمال مصر، عن تشجيع زوجها لها حتى حصلت على اللقب، مشددة على رفضها لفكرة ارتداء المايوه.

وقالت نهلة خالد، ملكة جمال مصر، إن المسابقة تحافظ على التقاليد العربية.

العين الإخبارية + صحيفة الاسبوع

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