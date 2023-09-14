محلية مدني: الإحتفال بالمولد النبوي داخل مقار الطرق الصوفية

قررت محلية مدني الكبرى أن تكون الإحتفالات بذكرى مولد الرسول (صلى الله عليه وسلم) هذا العام داخل مقار الطرق الصوفية كل علي حده.

وأرجأ الأستاذ عصام محمد محمد صالح المدير التنفيذي بمحلية مدني الكبرى في تصريح لسونا إختصار الإحتفالات للحالة العامة والإزدحام الشديد إضافة لظروف الحرب التي تدور رحاها الآن بالخرطوم.

وقال إن البلاد تشهد أحداث مؤسفة ما يتطلب تضامن الجميع مع قواتنا المسلحة الباسلة لدحر التمرد والوقوف معهم في خندق واحد حتي إنتهاء التمرد.