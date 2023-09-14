ميسي يعلق على رحيل فيراتي عن باريس





علق ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، على رحيل زميله السابق، ماركو فيراتي عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر ميسي عبر حسابه الرسمي على شبكة “إنستجرام”، صورة تجمعه بفيراتي من كواليس مباراة منتخبي الأرجنتين وإيطاليا.

وكتب ليو رسالة للاعب الإيطالي، تقول “أتمنى لك التوفيق في خطوتك الجديدة، فأنت تعلم أنني أتمنى لك الأفضل دائما”.ورحل فيراتي عن صفوف بي إس جي بعد 11 عاما بصفوف الفريق، لينتقل إلى صفوف العربي القطري.

وقع لاعب الوسط الإيطالي مع النادي القطري على تعاقد يمتد 3 مواسم، بحيث ينتهي في صيف 2026.

وتزامل ماركو فيراتي مع ميسي على مدار موسمين في الفريق الباريسي، قبل أن يرحل (ليو) أوائل الصيف الجاري بانتهاء تعاقده في 30 يونيو/حزيران الماضي.

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