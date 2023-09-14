بعد 15 لقباً مع الفراعنة .. صلاح يسجل رحلته الأخيرة





بعد مسيرة استثنائية، أعلن أحمد صلاح، قائد منتخب مصر للكرة الطائرة، اعتزاله اللعب الدولي، عقب تتويجه مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية 2023.وجاء قرار قائد طائرة الفراعنة باعتزال اللعب الدولي بشكل رسمي، عقب تسلمه كأس البطولة القارية، مكتفيا بالفترة الطويلة والمشرفة، التي قضاها بقميص منتخب مصر.

وفي تصريحاته عقب فوز الفراعنة على الجزائر بالمبارة النهائية (3-1)، قال صلاح “لا توجد فرصة أفضل من هذه لأعلن اعتزالي اللعب دوليا ونحن أبطال أفريقيا”.وكان أحمد صلاح قد عاد من الاعتزال الدولي في يونيو/حزيران الماضي، بعد مقابلة جمعت بينه وبين مسؤولي الاتحاد المصري والإيطالي فلافيو جيونيلي والذي أكد ضرورة وجود اللاعب الأعسر، ضمن قائمة الفراعنة، نظرا لما يمتلكه من قدرات فنية وقيادته لزملائه داخل الملعب وخارجه.

ويستعرض كووورة بطولات أسطورة الطائرة المصري مع منتخب بلاده، في السطور التالية:

كانت بداية صاحب ال39 عاما مع المنتخبات المصرية، حينما توهج وقاد منتخب بلاده لتحقيق المركز الرابع ببطولة العالم للشباب تحت 19 سنة والتي استضافتها القاهرة عام 2001 وهو ما أهله بعدها للعب مع الفريق الأول بالنادي الأهلي، بعد المستوى المبهر والتألق اللافت للنظر.

وحقق “صلاح” مع الفراعنة 15 بطولة، بواقع 7 بطولات إفريقية، 3 بطولات عربية، دورتين للألعاب الأفريقية، دورتين للألعاب العربية، دورة ألعاب البحر المتوسط “مرة واحدة”.وكانت مصر تمتلك قبل مشاركة أحمد صلاح لقبين إفريقيين فقط، حققتهما عامي 1976 و1983، ومع تواجده بقائمة الفراعنة استطاع القائد التاريخي تحقيق 7 ألقاب منها 6 متتالية أعوام “2005، 2007، 2009، 2011، 2013، 2015″، واللقب الأخير 2023.

وكان لصلاح دور كبير في فوز طائرة مصر بالذهبية الوحيدة في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، وقاد بلاده للفوز على منتخب إسبانيا بنتيجة (3-2) على أرضه ووسط جماهيره في البطولة التي احتضنتها مدينة ألميريا عام 2005.

وعلى مستوى الأندية، يمتلك أحمد صلاح 45 لقبا مع الأندية وهو ما يجعله الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ اللعبة داخل مصر، برصيد 60 لقبا في مسيرته الاحترافية.

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