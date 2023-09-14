«خيانة» في المنتخب.. اتهامات مثيرة من مدرب الجزائر…!





«خيانة».. هكذا أبدى جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، غضبه من الشخص الذي يسرب بعض المعلومات الخاصة بـ«الخضر» لوسائل الإعلام.

يأتي هذا بعدما حقق المنتخب الجزائري الانتصار على نظيره المنتخب السنغالي، أمس الثلاثاء، وديًا، بهدف دون رد، في العاصمة السنغالية داكار.

وأظهر جمال بلماضي غضبًا شديدًا إثر تكرار تسريب بعض معلومات المنتخب والتشكيل الأساسي، واصفًا إياه بـ«الخائن»، خاصة أن الأمر بات يتكرر كثيرًا في الفترة الأخيرة.

وقال بلماضي في تصريحات صحيفة: «من يقوم بتسريب أخبار المنتخب والتشكيل الأساسي أعتبره خائنًا لبلده، والمشكلة أن من يقوم بهذا الأمر قد تجده يتفاخر بما يفعل».

وأضاف: «هناك خبيث يقوم بتقديم المعلومة لهذا الشخص ولكني لا أعرفه. هل أنتم سعداء بهذا؟!، يجب علينا الحذر في المستقبل بسبب هذا الأمر».

تجدر الإشارة إلى أن منتخب الجزائر تأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2023، حيث يأمل بتقديم مستويات جيدة، خلاف ما قدمه في النسخة الأخيرة، والتي خرج منها من دور المجموعات.

المصري اليوم