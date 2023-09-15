الاتحاد السعودي يهزم الأخدود بملسة بنزيما الساحرة





انتصر اتحاد جدة على مضيفه الأخدود بهدف دون رد، في إطار الجولة السادسة من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 72.

وارتفع رصيد اتحاد جدة إلى 15 نقطة في صدارة البطولة بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 4 نقاط في المركز 13.

وكاد رومارينيو أن يعزز تقدم اتحاد جدة في الوقت بدل الضائع، لكن تسديدة اللاعب ذهبت سهلة لحارس الأخدود، لتنتهي المباراة بفوز العميد.

كووورة