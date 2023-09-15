شاهد بالصور.. حمو بيكا برفقة أحمد حلمي ومنى زكي: بص شوف الحركة دي..!





حمو بيكا، نشر مؤدي المهرجانات حمو بيكا صورة له برفقة الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي عبر حسابه على موقع الصور إنستجرام.

وظهر حمو بيكا خلال الصورة من داخل الطائرة وعلق قائلا: “طب بص شوف الحركة دي”. وفي وقت سابق كانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، أصدرت قرارا بإيقاف كل من الفنان عمر كمال ومؤدي المهرجانات حمو بيكا عن العمل لمدة أسبوع، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، بعد استبدال أغنية أنتِ معلمة إلى أنتِ معفنة.

وطالب حمو بيكا بفرض قانون لمحاسبة كل من يسيء إلى سمعة مصر، خاصة بعد الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أسعار الساحل الشمالي، حيث قال حمو بيكا خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة: فيه ناس بتسيء لصورة مصر بطريقة وحشة، أنا بنزل كل الدول، ومش بنسمع حد بيقول حاجة على بلده عشان فيه قانون.

وأردف حمو بيكا: والقانون ده لازم يتطبق على الناس اللي ملهاش أي عازة وبتسيء لمصر، لازم اللي يتكلم عن مصر يتحاسب قدام العالم، عشان محدش يقول حاجة على مصر بعد كدا.

بوابة فيتو