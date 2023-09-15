صورة.. تأهلت إلى الأولمبياد.. ملاكمة مصرية تدخل التاريخ بإنجاز غير مسبوق





في إنجاز تاريخي، استطاعت يمنى عياد، أن تصبح أول ملامكمة مصرية تتأهل إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية، وذلك عقب فوزها على الجزائرية، فاطمة الزهراء عبد القادر، في نصف نهائي بطولة أفريقيا، ضمن منافسات وزن تحت 54 كيلوغراما، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وبهذا الإنجاز، ستشارك عيّاد في أولمبياد باريس في صيف العام المقبل، عقب نزال مثير انتهى لصالحها بنتيجة 3-1، والتي أهلتها أيضا للوصول إلى المباراة النهائية في بطولة أفريقيا، المقامة حاليا في مدينة داكار بالسنغال.

وكانت عيّاد قد حصلت العام الماضي، على الميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية، لتكون أول رياضية من بلادها تحقق ذلك الإنجاز.

وقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، بالتهنئة للاتحاد المصري للملاكمة، بعد التأهل التاريخي لعياد.

وقال مجلس إدارة اللجنة الأولمبية: “خالص التمنيات باستمرار الأداء المميز والمشرف في جميع البطولات، واستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية”.

الحرة