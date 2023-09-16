صن داونز يفتتح مشواره في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض





افتتح صن داونز الجنوب أفريقي، مشواره بدوري أبطال أفريقيا، بفوز عريض على حساب مضيفه بومامورو بطل بوروندي (4-0)، اليوم الجمعة، في ذهاب دور ال32 في المباراة التي أقيمت في تنزانيا.

سجل رباعية صن داونز، الوافد الجديد البرازيلي لوكاس ريبيرو، هدفين (ق 12، 37)، وليسيبا نكو في (ق 41)، بجانب بيتر شالوليلي (ق 79).

ووضع صن داونز، قدما في مرحلة المجموعات بهذا الفوز العريض الذي حققه الفريق الجنوب أفريقي بقيادة مدربه رولاني موكوينا.ويخوض صن داونز، خلال أكتوبر/تشرين أول المقبل، منافسات الدوري الأفريقي بمواجهة بيترو أتلتيكو الأنجولي.

يذكر أن صن داونز، حقق لقب دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة عام 2016 على حساب الزمالك المصري.

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