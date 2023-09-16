ثلاث شركات طيران عربية تستأنف رحلاتها إلى السودان





بعد أن استأنفت شركة مصر للطيران رحلاتها بين القاهرة وبورتسودان يتوقع إرتفاع عدد شركات الطيران العالمية التي تُسيّر رحلات للسودان إلى أربعة شركات.

وكشفت مصادر عن إقتراب إجراءات الخطوط القطرية من الإنتهاء لتسييّر رحلات بين الدوحة وبورتسودان، وعلى ذات الصعيد فقد تقدمت شركتي الأفريقية الليبية وأجنحة الشام السورية بطلبات رسمية إلى سُلطات الطيران في السودان لتسييّر رحلات من بورتسودان الي دمشق، و مِعيتيقة.

وأشارت المصادر التي تحدثت لطيران بلدنا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إستئناف المزيد من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى السودان.

وعلي صعيد مختلف تتواصل بخُطي مُتسارعة عمليات تأهيل وتحديث مطار بورتسودان حيث تم استجلاب بصات حديثة لنقل الرُكاب بين الصالات والطائرات فيما تتواصل أعمال توسعة موقف الطائرات.

فيما تم تكليف شركة بعمليات تجميل ونظافة المطار وتواصل عملها على مدار ساعات اليوم.

و إعتباراً من الايام القادمة فإن مطار بورتسودان لن يشهد أزمة في الكهرباء بعد تركيب خمسة مولدات حديثة تنتج مايزيد عن حاجة المطار من الكهرباء.

بورتسودان:طيران بلدنا