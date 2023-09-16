بالتنسيق مع الموردين، المواصفات تطبق قرارات مهمة لإستيراد الشاي





أعلنت الهيئة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أنه وإعتباراً من الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري ستنتهي فترة السماح التي أقرتها، بالتنسيق مع الموردين الرئيسين لسلعة الشاي، لتعديل فترات صلاحية الشاي (الأسود والأخضر) وذلك إستناداً إلى المتغيرات الراهنة التي تمر بها البلاد وقانونها المجاز للعام 2008م والمراجعات الفنية الدورية التي تهدف إلى تطوير وتحسين المواصفات القياسية السودانية لترقية السلع والخدمات.

وكشفت الأستاذة رحبة سعيد عبد الله المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أنه تم تعديل فترات الصلاحية من ثلاثة سنوات إلى سنتين بالنسبة للشاي المعبأ في عبوات زجاجية أو معدنية محكمة القفل و(18) شهرًا للعبوات محكمة القفل غير المنفذة للهواء والرطوبة ومطابقة للمواصفات.

وأوضحت المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الإشتراطات على العبوات التي يتم إستيرادها من الخارج وهي كتابة عبارة (صنع بحب لجمهورية السودان) Made with Love For Sudan بصورة واضحة كجزء أصيل من العبوة.

وأكدت رحبة ثقتها اللامحدودة في إلتزام الموردين المسبق بتنفيذ القرار لكونهم شركاء إستراتيجيين بعد المهلة المتفق عليها معهم منذ نهاية يوليو الماضي، قاطعة بأنه لن يسمح بمخالفة القرار وبدون إستثناءات للشحنات التي تصل بعد إنقضاء المهلة.