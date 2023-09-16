شاهد بالصور.. النصر للتعدين “المصري” يضم نجم المريخ السوداني





نجح مجلس إدارة نادي النصر للتعدين، برئاسة حامد محمود، في التعاقد مع الليبيري دينس فريدريك، لاعب المريخ السوداني السابق لمدة 3 مواسم، استعدادًا للمشاركة بدوري المحترفين موسم 2023-2024.

وكان النصر للتعدين قد نجح في التعاقد مع يايا كونيه لاعب أبوقير للأسمدة، أيمن ندا لاعب بايونيرز، أحمد صالح لاعب الأوليمبي، محمود نعيم لاعب أسوان، محمد خلف لاعب الإعلاميين، محمد حسين لاعب العبور، عمر مختار لاعب الأوليمبي، أحمد الجوهري لاعب النجوم، وثلاثي المقاولون العرب أحمد صبحي، أحمد مجدي، محمود تايسون، والسيد عطية حارس الزمالك.

ويستهل النصر للتعدين مشواره بدوري القسم الثاني «أ»، بمواجهة بترول أسيوط، والمقرر لها الاثنين 25 سبتمبر المقبل.

المصري اليوم