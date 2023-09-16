بهدايا صلاح.. ليفربول يقلب الطاولة على وولفرهامبتون





حول ليفربول تأخره بهدف إلى انتصار عريض على مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة (3-1) مساء السبت، في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح هوانج هي تشان النتيجة لوولفرهامبتون في الدقيقة السابعة، بينما سجل ثلاثية ليفربول كل من كودي جاكبو (55) وأندي روبرتسون (85) وهوجو بوينو “بالخطأ في مرماه” (90+1).

وتصدر ليفربول ترتيب المسابقة مؤقتا برصيد 13 نقاط، بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي الذي يلعب لاحقا أمام وست هام يونايتد، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 3 نقاط في المركز ال15.

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