السيتي يستعيد صدارة البريميرليج بإسقاط وست هام





استعاد مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قلب تأخره أمام مضيفه وست هام إلى انتصار بنتيجة (3-1)، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي أقيم على ملعب لندن الأولمبي، ضمن لقاءات الجولة الخامسة.

وسجل ثلاثية السيتي جيرمي دوكو (46) وبرناردو سيلفا (76) وإيرلينج هالاند (86)، بينما سجل هدف وست هام الوحيد جيمس وارد براوس (36).

وبتلك النتيجة رفع السيتي رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد وست هام عند 10 نقاط في المركز السادس.

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